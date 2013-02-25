Як розвивається дитина найстаршої матері України

Доньці найстаршої матері України Валентини Підвербної – Анні-Марії сьогодні виповнилося два роки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, найстарша мати України з журналістами майже не спілкується, вона нарікає на посилену увагу до себе та дитини, і просить залишити їх у спокої. Закритість В.Підвербної спонукає до поширення у місті різноманітних чуток про проблеми із здоров`ям дівчинки.

Водночас, чернігівська журналістка Валентина Тимошко, яка кілька місяців тому спілкувалася з В.Підвербною, розповіла, що за два роки мати не викликала "швидку" чи лікарів додому, від соціальних працівників вона відмовилася ще рік тому, як і від регулярних візитів дільничних лікарів.

За словами журналістки, дитина ходить і говорить.

"Дуже доглянута дитина. Єдине, чого не вистачає їй – це спілкування", - зазначає В.Тимошко, адже світ дівчинки обмежується тільки матір`ю. Жінка і досі намагається уберегти дитину від зурочення, тому не пускає до квартири сторонніх.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2011 року в Чернігові В.Підвербна у 66 років народила дівчинку, яка є її первістком. Дитина народилася в результаті штучного запліднення. В.Підвербна офіційно визнана найстаршою матір`ю країни, що зафіксовано Книгою рекордів України.

