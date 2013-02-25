З 2013 року ініційовано запровадження Уроку плавання
16:32, 25 лютого 2013Країна
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Зростання активності учнів
Міністерство освіти ініціювало запровадження з 2013 року загальнодержавного Уроку плавання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти Дмитро Табачник повідомив сьогодні на прес-конференції.
«Під час акції планується спрямувати всі наявні матеріальні та людські ресурси на навчання плаванню дошкілят та учнів початкової школи», - сказав Д.Табачник.
За словами міністра, у 2012-13 навчальному році вперше проводитиметься Всеукраїнська учнівська олімпіада фізичної культури і спорту.
Як сказав Д.Табачник, це змагання спрямоване на зростання рухової активності учнів та пропаганду здорового способу життя.
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