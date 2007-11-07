Від сьогодні заборонено курити у громадських місцях
13:37, 07 листопада 2007Країна
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На жаль, не в Україні
В Ізраїлі від сьогодні вступила в силу повна заборона щодо куріння у громадських місцях. На порушників очікує штраф - тисяча шекелів (понад $250). Якщо ж закон порушив власник закладу, то йому доведеться заплатити уп’ятеро більше. Контроль за виконанням покладено на муніципальних інспекторів, яких може викликати будь-який громадянин.
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