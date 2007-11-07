Телевізор підвищує артеріальний тиск у дітей

Згідно з результатами нового дослідження, діти, які багато часу проводять перед телевізором, частіше за інших страждають на ожиріння і гіпертонії.

Група дослідників на чолі з доктором Швімером з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провела аналіз стану здоров`я 546 дітей і підлітків у віці від 4 до 17 років, хворих на ожиріння. Була зібрана детальна інформацію про те, скільки часу вони проводять перед телевізором, і як це позначається на показнику індексу маси тіла і артеріального тиску.

Дослідники виявили, що як ожиріння, так і сидіння перед телевізором призводить до гіпертонії у дітей. За словами фахівців, якщо дитина проводить перед телевізором 2-4 години в день, то вірогідність розвитку у неї гіпертонії підвищується в 2,5 разу порівняно з тими, хто присвячує прогляданню ТБ-програм менше двох годин. Якщо ж дитина сидить перед телевізором більше 4 годин, то даний показник зростає до відмітки 3,3 разу.

Даний аналіз був направлений на підвищення свідомості як лікарів, так і батьків по стосовно того, скільки часу діти проводять перед екранами телевізорів.

Medinfo.ru