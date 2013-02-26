"Швидка" у Києві відповідає європейським стандартам - Грищенко

Станції швидкої медичної допомоги у Києві відповідають європейським стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко під час відвідування Київської міської станції швидкої медичної допомоги.

"Сьогодні ми маємо цей диспетчерський пункт, як взірець того, що має бути в усіх великих містах дещо в меншому масштабі, де населення менше. Разом з тим стандарти і технічне оснащення таких пунктів має бути уніфіковане і відповідати найвищим стандартам. Те, що ми сьогодні побачили, практично таке ж аналогічно працює в Лондоні та інших містах Європи", - сказав К.Грищенко.

Він наголосив, що сьогодні служба екстреної медичної допомоги стикається з проблемами забезпечення правильної маршрутизації викликів, підвищення відповідальності тих, хто працює в цій службі.

Віце-прем`єр підкреслив, що держава забезпечуватиме фінансування для закупівлі транспортних засобів для швидкої медичної допомоги.

Водночас К.Грищенко зазначив, що органи місцевої влади також повинні шукати фінансові можливості для забезпечення служби екстреної меддопомоги.