Наркоз можуть відмінити

Учені змогли встановити, що акупунктура є гідною заміною. Це визначили дослідники з Університету Північної Кароліни. Як виявилось, проведення сеансів акупунктури під час операції покращує самопочуття пацієнта. Акупунктура здатна втамовувати навіть дуже сильний біль. Таким чином, навіть прихильники традиційної медицини погодилися, що стародавній китайський метод є гідною альтернативою існуючій анестезії. Важко не відзначити головну перевагу акупунктури перед звичайною знеболюючою. Акупунктура не викликає ніяких побічних ефектів і не має протипоказань, чого не скажеш про традиційний наркоз.

Нагадаємо, акупунктура є одним з найдавніших способів лікування захворювань. Ще стародавні племена, які хотіли уникнути болю, застосовували цю технологію на забитих місцях.

"Дійсно, масаж деяких точок допомагає зняти біль, – розповідає лікар Галина Фролова. – Наприклад, масаж точки під носом запобігає непритомності, точка в районі ліктя відповідає за імунітет, а натискання на точку між великим і вказівним пальцем покращує роботу кишечника. При цьому важливо знати, що масаж за годинниковою стрілкою додає енергії, тобто стимулює роботу потрібного органу, а проти – знижує енергію або знижує надмірну активність".

З давніх давен винахід акупунктури приписували китайським майстрам. Проте, акупунктурою успішно користувалися ще раніше й інші стародавні племена.

Так, у Галерєї Тейт у Лондоні зберігається єгипетський папірус, датований 1550 роком до н.е. з докладним описом точок для акупунктури. Така сама техніка дії на точки широко практикувалася в Тибеті, Непалі та Індії.

Акупунктуру застосують для лікування різних хвороб. Так, на думку китайських мудреців, фізичне і духовне тіло людини нерозривно пов`язані між собою. Тому технологія акупунктури ґрунтується на цій філософії. Лікуванням духу, лікують тіло. Вважається, що в людському організмі існують 12 енергетичних каналів, які відповідають 12 органам. Впливаючи на певну точку, можна вилікувати той або інший орган.

Варто відзначити, що в 1997 році Національний інститут здоров`я США погодився з тим, що акупунктура може знімати біль під час мігрені, менструальних спазмів, міальгії, остеоартритів, радикулітах. Знеболюючий ефект акупунктури, що перевершує дію звичайної анестезії, сьогодні досягається за рахунок подачі через голку електрострумів то низької частоти (2 Гц), то вищої (100 Гц). Через таку стимуляцію організм виділяє максимальну кількість гормонів, які є природними аналгетиками.

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