В Україні відкриють понад 500 пунктів первинної меддопомоги

В Україні цього року буде відкрито понад 500 пунктів первинної медико-санітарної допомоги.

Про це міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова повідомила під час відкритої лекції для студентів 19-ти медичних навчальних закладів. Лекцію, яка проходила в режимі відеоконференції, прослухали понад 7600 студентів, ординаторів, викладачів і лікарів, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За її словами, держава виділила значну суму для забезпечення всім необхідним пунктів первинної медико-санітарної допомоги.

Такі пункти буде відкрито не тільки в пілотних областях з реалізації медичної реформи, а усюди, де були прийняті відповідні рішення територіальних громад.