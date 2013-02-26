МЗС удосконалить систему контролю за дітьми, усиновленими іноземцями

Міністерства закордонних справ України має намір удосконалити систему контролю за дітьми, які були усиновлені в Україні іноземцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, міністерство дало посольствам України в усіх країнах, де проживають діти, усиновлені в Україні, доручення проаналізувати впродовж короткого терміну проблеми, які існують в цій сфері. За можливості консульські працівники мають відвідати сім’ї цих дітей та з’ясувати умови, в яких вони проживають. В разі якщо такі умови є незадовільними МЗС ініціюватиме відповідні заходи.

“Це питання на сьогодні є одним з пріоритетних в роботі консульської служби МЗС України”, - додав Є.Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ц.р. стало відомо, що у 2011 році у США усиновитель застрелив 13-річного хлопчика з України. Сигнал про загибель прийомної дитини надійшов до Посольства Росії у Вашингтоні. Перевірка показала, що він був усиновлений не в Росії, а в Україні, в Донецьку. Як повідомили російські дипломати, вони проінформували про смерть дитини українських колег і Держдепартамент США.

23 лютого 2013 року у прес-службі Міністерства закордонних справ України повідомили, що стосовно смерті у 2011 році усиновленого американцем неповнолітнього українського хлопчика Ендрю Батлера Посольство України в США провело відповідну перевірку і встановило, що він разом з двома іншими дітьми був усиновлений у 2003 році громадянами США за рішенням Краматорського суду Донецької області.

За інформацією Посольства України в США, усиновитель, дії якого призвели до смерті усиновленої дитини, засуджений та відбуває покарання.

22 лютого Міністерство соціальної політики ініціювало перед МЗС перевірку умов проживання та стану здоров’я всіх дітей, усиновлених іноземними громадянами, які перебувають на обліку в консульських установах і дипломатичних представництвах України.

За даними МЗС, станом на 1 лютого 2012 року в закордонних дипломатичних установах на обліку перебувало 21 тис. 721 неповнолітня дитина - громадян України.

Міністр соціальної політики Наталія Королевська зазначила, що українці щороку усиновлюють понад 2 тисячі дітей, тоді як іноземцями у 2012 році усиновлено 806 дітей. За правилами, усиновлювачі мають подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення (та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років) звіт про умови проживання і стан здоров’я дитини.