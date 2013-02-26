Акімова відкрила Рівненський обласний перинатальний центр

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова взяла участь в урочистому відкритті Рівненського обласного перинатального центру, реконструйованого в рамках Національного проекту «Нове життя - нова якість материнства та дитинства».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Під час урочистостей І.Акімова наголосила, що відкриття перинатального центру для Рівненщини - особлива подія, оскільки ця область є одним із лідерів за народжуваністю. «Саме Рівне - це, напевно, те місце, де перинатальний центр найбільше потрібен, де його найбільше чекають», - сказала перший заступник глави АП. Вона зазначила, що в цьому центрі матерям та немовлятам надаватимуть необхідну допомогу. І.Акімова подякувала всім, хто долучився до відкриття центру.

Перший заступник глави АП повідомила, що Рівненський обласний перинатальний центр став дев’ятим таким закладом, який відкрили в рамках Національного проекту «Нове життя - нова якість материнства та дитинства». Завдяки роботі перинатальних центрів за останні два роки в Україні значно знизилися показники дитячої та материнської смертності, зазначила І.Акімова.

Вона також повідомила, що в найближчі півроку в Україні буде відкрито ще три перинатальні центри. Також у планах - будівництво та реконструкція ще семи закладів. За словами І.Акімової, за два роки на реалізацію Національного проекту «Нове життя - нова якість материнства та дитинства» було спрямовано близько 600 мільйонів гривень, з них 415 мільйонів виділила держава.

Головний лікар Рівненського перинатального центру Вікторія Єнікєєва ознайомила присутніх на урочистостях з роботою відділення постінтенсивного догляду та виходжування недоношених новонароджених. У відділенні встановлено сучасну реанімацію, що дає можливість виходжувати малюків вагою від 500 грамів. Також було продемонстровано пологове відділення з сучасними операційними, палати інтенсивного спостереження та палату сумісного перебування матері й немовляти.