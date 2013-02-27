Прем'єр-міністр доручив забезпечити хворих гемодіалізом

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив вжити заходів щодо забезпечення гемодіалізом хворих на нефрологічні хвороби.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається, процедуру очищення крові хворі в Україні проходять безкоштовно. Така терапія є життєво необхідною і переривати курс лікування в жодному разі не можна. Однак, виникла проблема з фінансуванням лікування за державний кошт, з власної ж кишені оплатити вартісне лікування багатьом хворим не під силу.

Глава уряду доручив Президенту Національної академії медичних наук Андрію Сердюку та Міністру фінансів Юрію Колобову невідкладно опрацювати питання щодо забезпечення гемодіалізу нефрологічним хворим та вжити необхідних заходів.

Питання перебуває на контролі віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка.