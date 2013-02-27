В Україні завершено виплату соціальної допомоги за лютий

Про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська і додала, що на ці потреби вже виділено 353,9 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Всього виплата державної допомоги у лютому профінансована на суму 3 млрд 190,7 млн гривень, що на 174,2 млн гривень більше, ніж у січні поточного року. За оперативною інформацією з регіональних органів соціального захисту населення, кошти другого траншу у сумі 353,9 мільйони гривень надійшли у всі регіони України. Зараз гроші зараховуються на рахунки отримувачів», - сказала вона.

Однак, за словами Н.Королевської, виняток склала Закарпатська область, де виплати другого траншу профінансовані на 94% від потреби. Це сталося через неочікуване збільшення звернень від громадян щодо отримання виплат при народженні дітей. «Додаткова потреба – 574 тисячі гривень. Ми вже звернулися до Мінфіну стосовно перерахування цієї суми й очікуємо, що це питання буде вирішено до кінця місяця», - сказала міністр.

Крім того, за словами Н.Королевської, по трьох фондах соціального страхування обсяг виплат у лютому склав 3 млр 913,5 млн грн, а заборгованість по них відсутня.

Станом на 25 лютого виплати з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві склали 1 млрд 72,5 млн гривень, виплати з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності склали 1 млрд 508 млн гривень, виплати з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 1 млрд 333 млн гривень.