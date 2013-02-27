Цього року понад 1,9 тис медиків направлять в села

У нинішньому році на роботу в пункти первинної медико-санітарної допомоги, що розташовані в селах, будуть направлені більше 1900 медичних і фармацевтичних працівників.

Про це повідомила міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

За її словами, кожен фахівець, який погодився відпрацювати в сільській місцевості не менше трьох років, отримає матеріальну допомогу в розмірі п`яти мінімальних заробітних плат - 6900 грн. У державному бюджеті на нинішній рік на це передбачено кошти, додала міністр.

Крім того, зазначила Р.Богатирьова, в пілотних регіонах з реформування охорони здоров`я (Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області та місто Київ) діють програми місцевих стимулів: місцеві влади виділяють приїжджим лікарям житло, транспорт, оплачують мобільний зв`язок, забезпечують відпочинок їм та їхнім сім`ям.

До того ж, Міністерство охорони здоров`я прийняло рішення надати можливість реалізовувати такі програми і в непілотних регіонах: там, де територіальні громади приймуть рішення про створення пунктів первинної медико-санітарної допомоги, сказала Р.Богатирьова.

За її словами, зарплата лікарів сімейної практики становить сьогодні 5-7 тис. грн в залежності від обсягу і якості виконаної роботи. Штатні нормативи первинної допомоги передбачають обслуговування одним лікарем сімейної практики 1200 пацієнтів. При цьому, підкреслила міністр, сімейний лікар повинен добре знати пацієнта і історію його хвороби, його родовід, щоб мати можливість вчасно допомагати пацієнтові, проводити профілактичні огляди, вміти надати нескладну хірургічну допомогу.

Відстань від місця проживання пацієнта до найближчого пункту первинної медико-санітарної допомоги повинно бути від двох до семи кілометрів. У минулому році в рамках реформи охорони здоров`я було відкриті 179 таких пунктів у пілотних регіонах, відзначила Р.Богатирьова.