Хворим на цукровий діабет відшкодують вартість ліків?

Міністерство охорони здоров`я України розглядає можливість розширити програму реімбурсації (часткового відшкодування пацієнту вартості лікарських препаратів) на таблетовані ліки, що застосовуються при лікуванні цукрового діабету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ з посиланням на міністра охорони здоров`я Раїсу Богатирьову.

Як нагадала міністр, торік почав діяти пілотний проект, що передбачає часткову компенсацію вартості ліків для хворих на гіпертонічну хворобу. У нинішньому році на продовження дії пілотного проекту з державного регулювання цін на лікарські засоби від гіпертонії державним бюджетом передбачено 191 млн грн, зазначила Р.Богатирьова.

За підсумками минулого року, в результаті дії цього пілотного проекту, хворі на гіпертонічну хворобу стали на 12% частіше звертатися до лікаря, попит на ліки від цієї хвороби зріс на 12-18%. У результаті комплексних заходів регулярне лікування почали 2,35 млн осіб, у яких була виявлена гіпертонічна хвороба, поінформувала глава МОЗ.