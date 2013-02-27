Щочетверта дитина в Україні не має змоги потрапити до дитсадка

Президент України Віктор Янукович доручив уряду розширити мережу дошкільних навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у заключному слові на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Нині кожна четверта дитина позбавлена можливості навчатись у садках», - сказав Президент.

Він наголосив, що впродовж двох років уряд має забезпечити створення не менш як 100 тисяч нових місць у дошкільних закладах.

В.Янукович закликав залучати до цього процесу приватний сектор. «Не зможе зробити цього держава комунальними ресурсами, максимально сприяйте розвитку мережі приватних дитсадків та забезпеченню доступності їхніх послуг для широких верств сімей з дітьми», - сказав він.