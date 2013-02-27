Завтра в Україні - до 10° тепла
14:05, 27 лютого 2013Країна
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На півдні та на крайньому заході
Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
На дорогах північної половини країни місцями ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті до 10° морозу, на Закарпатті та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні та на крайньому заході країни 5-10° тепла.
У Києві та області у четвер - хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.
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