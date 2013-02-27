Янукович доручив створити «гарячу» телефонну лінію з питань захисту прав дітей

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів створити всеукраїнську «гарячу» телефонну лінію з питань захисту сімей з дітьми, яка забезпечить термінове реагування органів державної влади та установ на порушення прав дітей, випадки насильства над дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

«Ми не повинні допустити, щоб жодна знедолена чи скривджена дитина залишалася наодинці зі своїми проблемами», - сказав В.Янукович.

За його словами, через відсутність зв’язку скривджених дітей зі спеціалістами, які можуть вислухати, дати пораду, залучити необхідних фахівців для невідкладної допомоги у країні постійно трапляються трагічні випадки, зокрема, безкарне знущання однолітків, жорстоке поводження батьків з дітьми.