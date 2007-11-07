Енергетичні напої призводять до інфаркту

Енергетичні напої можуть викликати інфаркт та інсульт через те, що вони підвищують кров`яний тиск, попереджають лікарі. Лікарі радять людям, які мають серцево-судинні захворювання або гіпертонію, повністю відмовитися від таких напоїв, повідомляє The Sun.

Вживання в день всього двох банок цих напоїв, що містять кофеїн і таурін, може мати сильний вплив. Значно підвищується кров`яний тиск, навіть у здорових людей.

Більшість енергетичних напоїв містять кофеїн і амінокислоту таурін. Обидві речовини впливають на частоту серцевих скорочень і тиск. Учені обстежували 15 здорових добровольців, чоловіків і жінок, які протягом одного тижня щодня випивали по дві банки енергетика, що містить 80 міліграм кофеїну. За два дні до експерименту, а також під час нього вони не вживали кофеїн ні в яких інших формах, повідомляє CBS News.

Протягом чотирьох годин після вживання напоїв в перший день верхній тиск у випробовуваних збільшився на 9 пунктів, на сьомий день – на 10. Тиск діастоли в обидва дні збільшився на 5 пунктів. Частота сердечних скорочень збільшилася на п`ять ударів в хвилину в перший день, на сім – у сьомий день.

Під час експерименту учасники сиділи на стільці і дивилися кіно. За словами Джеймса Каллуса з клініки Henry Ford Hospital в Детройті, де проводився експеримент, у здорових добровольців збільшення показників не представляло небезпеки, проте в осіб, які мають серцево-судинне захворювання або, які приймають препарати для нормалізації тиску, це може бути шкідливим.

Результати експерименту були представлені на наукових сесіях Американської серцевої асоціації (American Heart Association).

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