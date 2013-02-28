Уряд пропонує не оподатковувати нерухомість сиріт

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об’єктів житлової нерухомості”.

Даним законопроектом передбачено внести до переліку об`єктів житлової нерухомості, що не оподатковуються: об`єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім`ям, прийомним сім`ям, сім’ям опікунів, піклувальників дітей, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об`єкта на сім`ю”; об`єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, але не більше одного такого об`єкта на дитину.

У пояснювальній записці до даного законопроекту зазначається, що станом на 28 грудня 2012 року у 50816 родинах опікунів, піклувальників виховується 63243 дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; в 740 дитячих будинках сімейного типу виховується 4933 дитини; в 3856 прийомних сім’ях виховується 6818 дітей. В той же час, із загальної кількості прийомних сімей у 1200 виховується 3 та більше прийомних дітей.

Із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, житло на праві власності мають 12925 осіб.