Україна тимчасово заборонила імпорт бразильського м'яса

Україна з 27 лютого ввела тимчасову заборону на ввезення всіх продуктів тваринного походження виробництва бразильської компанії Alibem Comercial De Alimentos Ltda, повідомили УНІАН у Державній санітарній і фітосанітарній службі України.

Як йдеться в повідомленні, заборону введено на підставі результатів досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи. В результаті досліджень було встановлено, що бразильське морожене м`ясо домашніх свиней без кісток не відповідає мікробіологічним стандартам продукції.

Згідно з розпорядженням держрегулятора, всі суб`єкти господарської діяльності, які займаються імпортом бразильського м`яса, будуть в найкоротші терміни повідомлені про тимчасову заборону.

Державна санітарна і фітосанітарна служба України не повідомляє про обсяг імпорту до України м`яса бразильського виробника Alibem Comercial De Alimentos Ltda.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Бразилії товарів на 572,2 млн. дол., що на 5,4% вище за показник 2011 року. Держстат не повідомляє про частку м`яса і м`ясних продуктів у загальному обсягу імпорту з цієї країни.

Всього ж у 2012 році Україна імпортувала м`яса і м`ясних субпродуктів зі всіх країн світу на 722 млн. дол., що в 1,5 разу перевищило показники 2011 року.