ООН розпочинає в Україні кампанію за здоровий спосіб життя

5 березня Представництво ООН в Україні оголосить про початок національної інформаційної кампанії, яка спрямована на популяризацію здорового способу життя серед українців.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні.

Інформаційна кампанія під назвою «У твоєму житті є люди, заради яких варто жити» проходитиме по всій території України протягом 2013 року. Впродовж цього періоду заплановано розкрити шість тем, пов`язаних зі здоров`ям, а саме: здорове старіння, здорова планета і навколишнє середовище, репродуктивне здоров`я, раннє тестування на ВІЛ, вакцинація, корисність споживання фруктів і овочів тощо.

Представництво ООН проведе з цього приводу прес-конференцію, на яку запрошено: Виконуючу обов’язки Координатора системи ООН в Україні, голову Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо, Представника Фонду Народонаселення ООН в Україні Нузхат Ехсан, голову Бюро Всесвітньої Організації Охорони здоров’я в Україні Доріт Ніцан Калускі, представників Міністерства охорони здоров’я України та партнерів кампанії.