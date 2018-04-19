Як швидко псуються засоби декоративної косметики?

Запалення шкіри і алергійні реакції бувають не тільки наслідком використання неякісної косметики. Часто вони викликані застосуванням засобів, що зіпсувалися, і винуватити в цьому випадку слід не виробників, а свою недбалість стосовно вмісту косметички. Тональний крем

Термін придатності тонального крему або основи після відкривання тюбика - від 6 до 18 місяців. Зберігати такий вид косметики потрібно в щільно закритому тюбику в темному місці. До речі, спонж для нанесення крему – це одне з улюблених місць мешкання шкідливих бактерій, тому його потрібно один-два рази в тиждень мити в гарячій воді.

Зверни увагу! Якщо крем став дуже густим, рідким або розпався на основу і водну складову, то його час викинути. Зміна кольору (зіпсований засіб набуває темно-коричневого відтінку) – теж привід відправити косметику до відра для сміття.

Пудра для обличчя Термін придатності після розтину упаковки від 12 до 18 місяців. Зберігати пудру потрібно тільки в щільно закритій коробочці. Якщо пушок ти теж зберігаєш в пудрениці, обов`язково накривай засіб поліетиленовим або пластиковим кружечком, який вкладає в упаковку виробник. Ця деталь захищає пудру від забруднення і запобігає розмноженню мікроорганізмів. Регулярно мий аксесуари для нанесення засобу в гарячій воді.

Зверни увагу! Якщо в пудри змінився колір, запах, текстура, з`явився наліт, вона нерівномірно наноситься, погано розтушовується і швидко обсипається, то її час викидати.

Рідкі або сухі рум`яна

Рідкі рум`яна після розтину упаковки можна використовувати протягом 6-12 місяців, а сухі – півтора року. Всі компактні засоби погано переносять перепади температури (через це подібна косметика починає кришитися), тому зберігати її потрібно в одному постійному місці. Кожного тижня мій пензлик для нанесення рум`ян у воді з милом.

Зверни увагу! Якщо у рідких рум`ян з`явився неприємний запах, а сухі погано наносяться, то від них час позбутися.

Тіні для повік Термін придатності тіней для повік після розтину упаковки від 12 до 18 місяців.

Зберігати їх потрібно в закритій упаковці в прохолодному темному місці (уникаючи перепадів температури). Прагни брати засіб з коробочки тільки пензликом. Навіть тіні для повік, розроблені виробником для нанесення пальцем, з палетки потрібно набирати аплікатором. Це запобіжить розмноженню хвороботворних мікроорганізмів на поверхні косметичного засобу.

Зверни увагу! Якщо тіні для повік лягають грудочками, їх важко розтушувати, при цьому змінився колір засобу, з`явився білий наліт або неприємний запах - відправляй їх в сміттєве відро.

Туш для вій

Термін придатності у туші для вій після розтину тюбика від трьох до шести місяців. З пензликом в туш щодня потрапляє величезна кількість бактерій, які можуть викликати запалення слизистої очей, тому використовувати її довше небезпечно.

Зберігай тюбик в щільно закритій упаковці при кімнатній температурі. Не забувай взимку забирати туш з бардачка автомобіля – на морозі засіб швидко псується. Якщо туш засохла, але термін придатності не закінчився, реанімувати її можна, потримавши в склянці з теплою водою. У жодному випадку не намагайся розвести її якою-небудь рідиною.

Зверни увагу! Якщо туш склеює вії, кришиться, обсипається, погано лягає, а вії стають жорсткими, то її час викинути.

Дата випуску Вибираючи засоби для догляду за шкірою, декоративну косметику і парфюмерію, зверни увагу на дату виробництва. Іноді компанії зашифровують її так, що без допомоги фахівця не розібратися. Наприклад, на продукції перша цифра позначає рік випуску, далі слідує буква – це місяць, потім число – день місяця. Якщо визначити дату складно, звернися до консультанта.

Помада або блиск для губ Термін придатності після розтину тюбика до року. Бережи помаду або блиск в закритому тюбику подалі від джерел тепла і місць з високою вологістю. Привчи себе наносити помаду пензликом, так на ній осяде менше бактерій. Не давай свій засіб подругам: помада або блиск – один із шляхів передачі герпесу.

Зверни увагу! Якщо з`явився специфічний запах, змінився колір або утворився білий наліт, засіб придбав маслянисту текстуру і став гірким на смак - не жаліючи викидай!

Крем для обличчя або шиї Термін придатності після розтину крему близько двох років, але за умови, що ти виконуєш рекомендації виробника. Бережи крем для обличчя і шиї в щільно закритій тарі в сухому темному місці (у ванні можна залишати тільки засоби в скляних баночках). Якщо на упаковці є напис «Зберігати в холодильнику», обов`язково слідуй цьому розпорядженню. Воно означає, що крем містить мінімум консервантів або взагалі виготовлений без них і в теплому приміщенні швидко прийде в непридатність. Ніколи не викидай пластиковий кружечок, який знаходиться під кришкою, – він захищає засіб від мікроорганізмів, пилу і кисню. Діставай крем тільки спеціальною лопаткою.

Зверни увагу! Якщо у крему з`явився запах згірклої олії, а жирова частина відокремилася від водної, змінився колір (зіпсований крем стає жовтуватим), то його час викинути. Але навіть зовні нормальний засіб використовувати після закінчення терміну придатності не можна, до того ж і марно: він втратив свої властивості.

Лак для нігтів

Термін придатності після розтину флакона лаку для нігтів до року. Лаки, які швидко сохнуть, псуються ще раніше. Бережи лак в щільно закритій пляшечці при кімнатній температурі далеко від сонця. Перш ніж закрити лак, подуй в баночку – вуглекислий газ витіснить кисень, і засіб збережеться довше.

Зверни увагу! Якщо лак став дуже густим і його складно рівномірно нанести на нігті - викидай. Розводити засохлий засіб можна тільки спеціальним препаратом, ацетон і рідину для зняття лаку використовувати не можна. Це шкідливо для нігтьової пластини. Якщо засіб загус нещодавно, потримай флакон під струменем гарячої води – один раз зробити манікюр точно вийде.

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