В Україні знизився рівень смертності від туберкульозу

Протягом останніх п’яти років в Україні вдалося значно знизити рівень смертності від туберкульозу.

Про це УНІАН повідомили у Держслужбі з питань протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням. За даними Держслужби, підсумки виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках свідчать про певні досягнення, які стосуються епідемічної картини та організації низки ключових процесів для налагодження виявлення та лікування туберкульозу.

Зокрема, захворюваність на туберкульоз у 2012 році становить 68,1 випадки на 100 тис. населення, що на 20% менше порівняно з 2005 роком.

Також у Держслужбі зазначили, що протягом останніх п’яти років рівень смертності від туберкульозу зменшився на 31% і становить за підсумками 2012 року 15,2 на 100 тис. населення.

"З метою розширення можливостей лабораторної мережі щодо своєчасної діагностики всіх випадків захворювання туберкульозом, в тому числі і мультирезистентним, закуплено сучасне обладнання, зокрема бактеріологічні аналізатори BACTEC та обладнання для експрес-діагностування хіміорезистентного туберкульозу GeneXpert. Завдяки цьому, скорочено строк виявлення наявності у людини туберкульозу та стійкість до препарату рифампіцин (основний компонент більшості схем лікування хворих на ТБ) з трьох тижнів до трьох годин", - наголосили у Держслужбі.