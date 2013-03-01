Як підготувати організм до весни

Весна – час любові і гарного настрою, але часто після зими стан здоров`я порушує пануючу гармонію. Щоб відчувати себе добре і насолоджуватися першим теплом, підготуйтеся до зустрічі весни наперед.

1. Приймайте вітаміни. Навесні, як правило, виникає авітаміноз, який накладає негативний відбиток на зовнішній вигляд, та і самопочуття залишає бажати кращого. Також при браку необхідних мікроелементів знижується імунна відповідь організму, тому люди частіше захворюють.

2. Ідіть на прийом до імунолога, якщо ви часто хворієте. Вам підберуть спеціальний препарат, який допоможе вирішити цю проблему. Відновити імунітет можна і самостійно, нормалізувавши мікрофлору кишечника. Для цього їжте якомога більше кисломолочних продуктів або приймайте лакто- і біфідобактерії.

3. Очистіть організм від шлаків і токсинів. Їх надлишок викликає млявість, сонливість і погане самопочуття. Якщо у вас відчувається тяжкість в кишечнику, влаштовуйте розвантажувальні дні. Щоб вас не мучив голод, їжте фрукти або відварні овочі, наприклад, буряк або моркву. Пийте несолодкий чай або натуральний сік, непогано підходить і кефір. Покращують роботу травлення горіхи.

4. Займайтеся спортом не тільки напередодні весни, але і в іншу пору року. Активні фізичні вправи допоможуть підтримати тонус м`язів, роботу внутрішніх органів, та і на фігурі позначаться позитивно. Люди, які щодня роблять зарядку, менше хворіють. Необов`язково годинами знаходитися в спортивному залі, достатньо 30 хвилин, щоб підтримувати себе у формі.

5. Уникайте стресів і хронічної втоми – це ослабляє не тільки психіку, але і здоров`я в цілому. Якщо ви дуже імпульсивна людина або страждаєте безсонням, приймайте седативні засоби. Хорошо діє на організм пустирник, корінь валеріани і м`ята. Заварюйте 2 столові ложки трави в 200 мл кип`ятку. Приймайте 2 рази на день по 50 мл, відвар, що залишився, зберігайте в холодильнику.

6. Прагніть більше гуляти на свіжому повітрі. Але в період епідемій уникайте місць масового скупчення людей, щоб уникнути зараження. Якщо ви вестимете активний і здоровий спосіб життя, весна порадує вас соковитими фарбами і особливою атмосферою.

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