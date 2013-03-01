Біле м'ясо найкорисніше

Свинина. Найбільш калорійне м`ясо (489 ккал). Проте для дієтичного харчування можна застосовувати лише ті частини, в яких жиру менше всього (в першу чергу це свиняча вирізка і лопатка). Надлишок жирів у грудинці і свинячій шийці.

Телятина. Це м`ясо включають в лікувальні і низькокалорійні дієти, дають маленьким дітям. Найжирніші його частини – шийна, філейка і вирізка. В порівнянні з телятиною яловичина грубіша і важча для шлунку.

Кролятина. Дуже цінний дієтичний продукт. Засвоюється організмом на 90%. При мінімальному вмісті жирів вона відрізняється високим вмістом повноцінного білка, вітамінів, фосфору, заліза і інших мікроелементів.

Курятина. М`ясо птиці легше засвоюється організмом, проте вживати його потрібно без шкірки (у ній багато жиру). Біле м`ясо курки відрізняється від темнішого не тільки на смак – в ньому менше жиру і калорій, тоді як темне м`ясо містить більше мінеральних речовин. По кількості фосфору м`ясо курки поступається тільки морепродуктам.

edinstvennaya.ua