Як вилікувати біль у суглобах

Напевно час від часу всі ми відчували болі в суглобах та/або попереку. Ці неприємні відчуття викликані відкладеннями солей в наших суглобах і хребцях. І без лікування тут не обійтися, адже виведення солей з організму - найважливіша складова його очищення й омолодження. А за рішенням проблеми знову звертаємося до народної медицини:

1. Лавровий лист вважається найпотужнішим народним засобом для виведення скупчення солей з організму. Беремо 20-30 лаврових листів, заливаємо двома склянками окропу. Кип`ятимо 5 хвилин, далі настоюємо в термосі приблизно години 3-4. Відвар приймати дрібними ковтками. Весь відвар треба розтягнути на 12 годин. Так продовжувати 3 дні, після тижня перерви повторити.

2. Залити 250 г зерен жита двома літрами води і прокип`ятити. Після чого остудити і процідити. Додати кілограм меду і пів літра горілки, три чайні ложки кореня барбарису. Перемішайте і поставте в темне місце на три тижні. Приймати до їди по три столові ложки.

3. На чотири літри води подрібнити кілограм хрону. Поварити хвилин п`ять. Після чого дайте охолонути і додайте 500 г меду. Лікуватися раз на пів року. А суміш тримати в холодильнику. Вживати по 200 г.

4. На 500 г пляшку повністю залиту горілкою додати 300 г каштана кінського, дрібно порізаного. Витримати 14 днів. Збовтуйте щодня. Може зберігається кілька років.

Також можна приймати настоянку всередину - на півлітра горілки 50 г квітів кінського каштана. Витримати 14 днів. Збовтувати щодня після чого процідити. Нехай стоїть в темному місці. Приймати по 30-40 крапель 3 рази на день протягом 3-4 тижнів.

5. Варений рис володіє особливістю витягувати солі із суглобів. І чим більше рис вимочується у воді, тим більшим ефектом він наділяється. Візьміть склянку води і насипте 2-3 столові ложки рису. Через добу додають другу склянку з рисом, а в першій, міняють воду. Ще через добу додають третю склянку, і міняють воду в першій і другій. І так до п`яти склянок. На шостий день, беруть рис з самої першої склянки і додають замість неї іншу склянку зі свіжим рисом. Цей рис варять і їдять без солі і хліба, бажано вранці, до їди.

Після прийому рису не можна їсти протягом 3-4 годин, оскільки треба дати рису час для витягування солей. Курс лікування - 40 днів.

lady.tochka.net