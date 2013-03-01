Президент доб’ється, аби «швидкі» приїжджали вчасно

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що доб’ється того, аби «швидкі допомоги» приїжджали на виклики до хворих вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції.

В.Янукович наголосив, що було обрано правильний шлях із реформування служби швидкої медичної допомоги.

«Чи можна далі терпіти, щоб люди гинули, не дочекавшись цієї «швидкої допомоги». Ми почали цю реформу, ми досягнемо мети: «швидка» буде доїжджати в місті за 10 хвилин, за містом – 20 хвилин», - запевнив Президент. Він також пообіцяв, що старі карети «швидкої допомоги» будуть замінені на нові машини.

«Але це не робиться миттєво. Нічого не робили, всі мовчали, звикли до цього. Почали робити - почалась шалена критика. Безумовно, не одразу все ми зробимо, але із року в рік ми будемо це робити», - сказав глава держави.