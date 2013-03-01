Держава допоможе завершити будівництво у лікарні в Севастополі
Запевняють в уряді
Віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул запевняє, що держава надасть необхідну підтримку для закінчення будівництва хірургічного корпусу в Севастопольській клінічній лікарні № 1 імені Пирогова.
Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, у рамках робочої поїздки до Криму О.Вілкул провів нараду з питань будівництва хірургічного корпусу на 150 місць, створення якого дозволить проводити 15-20 невідкладних операцій на добу.
«В Україні, зокрема, в Севастополі, ведеться системне оновлення медичних установ. Держава надасть необхідну підтримку Севастополю для закінчення будівництва хірургічного корпусу клінічної лікарні імені Пирогова», - сказав О.Вілкул.
У новому корпусі виконані всі будівельні та ремонтні роботи. Крім того, придбано необхідне обладнання, меблі та техніка, а також ведеться установка сучасного томографа.
У Севастопольській міській лікарні № 1 імені Пирогова обслуговується понад 100 тисяч чоловік. Тут надається більше 80% усієї невідкладної та хірургічної допомоги по місту (нейрохірургія, травматологія, урологія, ЛОР, щелепно-лицева хірургія, мікрохірургія ока тощо).