Пропонують відмовитися від повної заборони вмісту фосфатів у миючих засобах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відклало з 2013 на 2014 рік початок поступового зменшення частки вмісту фосфатів у синтетичних миючих засобах до 0,7% до 2021 року і відмовилося від повної заборони їх використання, яку передбачалося запровадити в 2020 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, в новій редакції відповідного законопроекту велика частка фосфатів у перерахунку на Р2О5 з 1 січня 2014 року має складати не більш як 17%, з 1 січня 2016 року – не більш як 10%, з 1 січня 2019 року – не більш як 5%, з 1 січня 2021 р. - 0,7%.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначають, що багато країн світу (зокрема Італія, Австрія, Голландія, Норвегія, Німеччина, Канада і США) добровільно відмовилися від застосування в побуті миючих засобів на основі фосфатів.

Регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС від 31.03.2004 р. "Про миючі засоби" встановлено жорсткі вимоги щодо поступового припинення надходження на ринок пральних порошків із вмістом фосфору в два етапи: до 30 червня 2013 року і до 1 січня 2017 року. Крім того, проект технічного регламенту Митного союзу передбачає повне видалення фосфатів із складу синтетичних миючих засобів у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, у редакції законопроекту «Про державне регулювання синтетичних миючих засобів і товарів побутової хімії», оприлдненого Мінекономрозвитку для обговорення у вересні 2012 р., пропонувалося зменшити більшу частку фосфатів з 1 січня 2013 року до 17%, з 1 січня 2015 року – 10%, з 1 січня 2018 року – до 5%. З 1 січня 2020 року пропонувалося заборонити виробництво, реалізацію і розміщення на ринку на митній території України синтетичні миючі засоби і товари побутової хімії із вмістом фосфатів.