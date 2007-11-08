На Вінниччині з вірусним гепатитом ”А” госпіталізовано 7 дітей

7 листопада до МНС надійшла інформація про те, що з 4 по 6 листопада, з с. Плисків Погребищенського району Вінницької області, до інфекційного відділення Погребищенської районної лікарні з діагнозом вірусний гепатит "А" госпіталізовано 7 вихованців Плисківського будинку інтернату ІІІ-го профілю (для розумово відсталих).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього в інтернаті проживає 92 особи віком від 10 до 37 років. Стан здоров`я потерпілих - легкого та середнього ступеня тяжкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.