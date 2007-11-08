Кисломолочні продукти покращують роботу шлунка. Щоправда, лише у тому випадку, коли вони свіжі, тому варто навчитися правильно вибирати кисломолочні продукти в магазинах.

Кисляк і кефір мають зберігатися при температурі не вище +8 градусів не більше 36 годин. Сметана і сир живуть кілька днів. Строк зберігання йогуртів при температурі не вище +6 градусів не більше 30 діб. Однак фахівці рекомендують купувати найсвіжіші продукти. Чим молодший йогурт, тим більше у ньому корисних лактобактерій.

Кисломолочні продукти підсилюють апетит і допомагають організму засвоювати їжу. Краще купувати кисломолочні продукти в надійних магазинах, де є всі умови для їхнього зберігання.

ICTV