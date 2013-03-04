Держлікслужба опрацювала 86 заяв на отримання ліцензії на імпорт за новими правилами

Державна служба України з лікарських засобів із 1 березня почала видачу ліцензій на здійснення імпорту лікарських засобів і вже опрацювала 86 заяв на отримання таких ліцензій, сказано в повідомленні відомства.

Згідно з відомчою інформацією, вже ухвалено рішення видати 72 ліцензії. Причому протягом 2-3 березня ліцензію на імпорт отримають усі імпортери, які подавали відповідну заяву, стверджують у Держлікслужбі.

За інформацією служби, серед тих, хто вже отримали ліцензію – 5 найбільших дистриб`юторів ліків, які сумарно контролюють 90% лікарського ринку, а також компанія «Ліки України» - провідний постачальник психотропних препаратів.

«Наразі діє спрощена процедура видачі ліцензій. Будь-яких ускладнень з постачанням лікарських засобів іноземного виробництва не очікується. Безперешкодно до України потраплять вакцини, препарати для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, гемофілією, туберкульозом, гепатитом, ВІЛ/СНІДом, оскільки імпортери, що їх завозять, вже отримали відповідні ліцензії», - сказано повідомленні Держлікслужби.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада прийняла закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набувають чинності з 1 березня 2013 року, проте станом на 21 лютого вони все ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції, й імпортери досі не отримали чіткого переліку ліцензійних вимог, які визначають отримання ліцензії на імпорт ліків.

Крім того, впродовж січня-лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати неодноразово зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту, підвищення цін на ліки, а то й повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні. Разом із тим, в Держлікслужба не раз звертала увагу, що з 1 березня умови отримання ліцензії максимально спрощені. Вартість ліцензії на імпорт ліків становить 1 тис. 147 грн.