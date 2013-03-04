Як "зробити" осину тілію

Одним із показників жіночої краси і сексуальності є тонка талія і відсутність жирових складок на животі й боках. На жаль, в сучасному світі, де харчуватися доводитися часто абияк, не дотримуючись ні дієти, ні режиму, талію зберегти непросто. І за законом підлості саме з неї жінки починають повнішати і саме вона "запливає" жиром перша.

Але сьогодні ми пропонуємо нашим читачкам знову повернути собі витончені вигини. А для цього потрібно просто слідувати 6 нескладним правилам:

1. Потрібно їсти 5-6 разів на день, але порції повинні бути невеликими, щоб не розтягувати шлунок.

2. Привчіть себе кожний ранок починати зі склянки води - це сприяє покращенню травлення.

3. Харчування має бути збалансованим, а це означає, що в ньому має бути і м`ясо, і овочі, і фрукти, і крупи, і молочні продукти. Єдине, за чим потрібно стежити - щоб їжа не була надто калорійною і жирною.

4. Потрібно забезпечувати мікромасаж шкіри в області шлунка, живота і попереку. З цією метою можна купити спеціальний вібро-пояс, його пристрій забезпечує посилення кровообігу в цих місцях, не перешкоджаючи природному повітрообміну. Його можна вдягати і на тренування або заняття фітнесом.

5. Потрібно регулярно виконувати фізичні вправи, захоплюючи всі м`язи тіла. Робити зарядку або відвідувати фітнес-центр можна кілька разів на тиждень, скажімо тричі, цього буде цілком достатньо. Ефективність рідких вправ вже доведена.

6. Після фізичних навантажень потрібно обов`язково забезпечити організм чистою водою і киснем. Для цього погуляйте на свіжому повітрі хвилин 20, і випийте склянку чистої води без газу.

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