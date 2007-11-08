Вчені знайшли гормон щедрості

Група учених під керівництвом професора Пола Зака з Клермонтського університету (Каліфорнія) виявила під час дослідження, що щедрість людини залежить лише від рівня в мозку гормону окситоцину, пише Telegraph.

У ході наукового експерименту добровольцям запропонували поділитися грішми з незнайомцем, але перед цим учені давали піддослідним гормон окситоцин або плацебо.

В результаті виявилось, що ті люди, які одержали перед експериментом окситоцин, віддали незнайомцям на 80% більше грошей, ніж ті, хто одержав плацебо. Тому вчені зробили висновок, що люди з підвищеним вмістом окситоцину в мозку частіше дають милостиню, жертвують гроші на благодійні цілі і готові надати безкорисливу допомогу тим, хто її потребує.

Корреспондент.net