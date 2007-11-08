Дитячі іграшки з наркотичним ефектом

Мільйони дитячих іграшок китайського виробництва забрали з полиць магазинів у Північній Америці і Австралії після того, як експерти виявили в них хімічну речовину, яка при попаданні в організм перетворюється на могутній наркотик. Саме цей засіб найчастіше застосовують злочинці.

Двоє дітей у Сполучених Штатах і троє в Австралії були госпіталізовані після заковтування декількох намистинок із цих іграшок. У США вони продаються під назвою "Водяні крапки" (Aqua Dots) в мережі магазинів Spin Master Toys, головний офіс яких знаходиться в Канаді.

Намистинки продаються в магазинах для ручних виробів. Їх можна збирати в орнаменти, а при збризкуванні водою вони з`єднуються одна з одною.

MIGnews.com