Держлікслужба вже видала 122 ліцензії на імпорт ліків

Державна служба України з лікарських засобів вже видала 122 ліцензії на імпорт ліків.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на 18.00 3 березня подано 125 заяв та вже прийнято рішення про видачу 122 ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.

Держлікслужба України розпочала видачу ліцензій 1 березня 2013 року.

Наразі діє спрощена процедура видачі ліцензій. Будь-яких ускладнень з постачанням лікарських засобів іноземного виробництва не очікується. Безперешкодно до України потраплять вакцини, препарати для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, гемофілією, туберкульозом, гепатитом, ВІЛ/СНІДом, оскільки імпортери, що їх завозять, вже отримали відповідні ліцензії.

До 1 грудня 2013 р. з іноземними фармацевтичними виробниками та імпортерами буде узгоджено порядок видачі ліцензій на імпорт лікарських засобів, який повною мірою відповідатиме європейській практиці.

У прес-службі МОЗ зазначили, що ліцензування імпорту лікарських засобів в ЄС діє згідно Директиви 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 6 листопада 2001 року (стаття 40). Процедура ліцензування імпорту прийнята в 27 країнах ЄС, таких як: Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Данія, Польща, Бельгія та інші.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада прийняла закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набувають чинності з 1 березня 2013 року, проте станом на 21 лютого вони все ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції, й імпортери досі не отримали чіткого переліку ліцензійних вимог, які визначають отримання ліцензії на імпорт ліків.

Крім того, впродовж січня-лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати неодноразово зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту, підвищення цін на ліки, а то й повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні. Разом із тим, Держлікслужба неодноразово звертала увагу, що з 1 березня умови отримання ліцензії максимально спрощені. Вартість ліцензії на імпорт ліків становить 1 тис. 147 грн.