У листопаді саме час рвати горобину

Зараз, коли вдарили перші заморозки, саме час збирати горобину: ці багряні ягоди якраз набралися цілющої сили.

ЧИМ КОРИСНА?

Головна цінність горобини — у вітаміні С, якого в ній більше, ніж у лимоні. Також її ягідки містять йод, вітаміни В2, К, каротин, яблучну, лимонну кислоти. У комплексі цей набір надає протизапального, сечогінного, потогінного, кровоспинного, жовчогінного і загальнозміцнюючого ефекту. А сорбинова кислота, що міститься в ягодах горобини, має бактерицидні властивості, згубні для стафілокока. Але через те, що горобина знижує тиск, нею не варто захоплюватися людям зі зниженим тиском. Для них добове споживання — 1 ст. л. соку або 15 ягід.

ЯК ЗБИРАТИ?

Ягоди горобини збирають після перших заморозків тому, що тоді вони втрачають гіркоту, стають солодкуватими і трохи терпкими. Потрібно збирати плоди, що повністю дозріли, оскільки незрілі ягоди містять парасорбинову кислоту, яка токсично впливає на слизисту травного тракту і нирок. Ягоди сушать, розвісивши пучками в темному сухому місці. А свіжі можна зберігати при температурі 0 °С — так вітаміни збережуться до весни.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ

Для підвищення захисних функцій організму і профілактики простуд

Приготуйте настій. Для цього змішайте по 1 ст. л. горобини і шипшини. Подрібніть, залийте 1 ст. холодної води і кип`ятіть 10 хв., потім настоюйте 1 год. Вживайте по 50 мл 4 рази на день за 30 хв. до їжі.

При вуграх і фурункулах

Робіть примочки з настоєм (готувати, як описано вище) на хворобливі ділянки шкіри (на 10—15 хв. кілька разів на добу).

При грипі, геморої і ревматизмі

Змішайте по 1 ст. л. плодів горобини, шипшини, коріння цикорію, коріння кульбаби, кукурудзяних рилець, трави меліси і плодів глоду. Залийте суміш 1 л води і кип`ятіть на маленькому вогні 10 хв., настоюйте 4 год. Вживайте по 50—100 мл 3 рази на день за 30 хв. до їжі.

При токсикозі

Пережити важкі форми токсикозу допомагають 2 ч. л. протертої з цукром горобини.

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