Військово-медична академія ввійшла до складу НМАПО ім. П.Л.Шупика

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію Української військово-медичної академії шляхом приєднання її до Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Згідно з рішенням Кабміну, в складі Національної медакадемії буде створений військово-медичний інститут.

Перед реорганізацією зі складу Української військово-медичної академії будуть виведені Науково-дослідний інститут проблем військової медицини збройних сил, Головний військовий клінічний госпіталь, Центральна стоматологічна поліклініка, Центральна санітарно-епідеміологічна лабораторія, Центральна судово-медична лабораторія Міністерства оборони, а також центральні і головні лікувальні установи Служби безпеки, МВС, Держприкордонслужби.

Уряд доручив Міноборони вжити заходам для закріплення майна Української військово-медичної академії за Військовим інститутом Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика на правах оперативного управління.

Всі слухачі Української військово-медичної академії і студенти Національного медичного університету ім. Богомольця, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, продовжать навчання у Військовому інституті Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика відповідно до вибраної спеціальності і освітньо-кваліфікаційного рівня.