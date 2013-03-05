М'ятний чай полегшить жінкам стан у критичні дні

Немало людей люблять робити напій з м`яти або додавати її в чай. М`ята відома як лікарська рослина. Проте не для всіх вона однаково корисна.

Дана травичка має ряд корисних властивостей, що дозволяють застосовувати її як лікарську рослину. Це антибактеріальна, антиалергенна, антиокислювальна, анестезуюча, болезаспокійлива, протизапальна властивості і т.д. Рослина містить вітаміни групи В, вітамін С і каротин, ефірні і олійні речовини, дубильні речовини, клітковину.

М`яту використовують у вигляді сушеної трави, екстрактів, ефірної олії, з неї роблять настої. Зовнішньо роблять примочки, компреси, масаж. Рослину застосовують всередину і для інгаляцій. Часто використовують її для лікування органів дихання при кашлі, нежиті, бронхіті, фарингіті.

Вживання м`ятного чаю позитивно впливає на нервову систему, знімає тривожність, покращує мозкову діяльність, нормалізує сон, знімає головний біль. Такий чай покращує травлення, вироблення шлункового соку і слини, знищує патогенну мікрофлору в кишечнику, допомагає при метеоризмі і проносі, має вітрогінний ефект.

Ця травичка специфічно діє на жіноче здоров`я, оскільки містить рослинний естроген – аналог жіночих статевих гормонів. Вона може полегшити біль і дискомфорт в критичні дні, зменшити симптоми ПМС і неприємні клімактеричні явища.

Проте через вміст фітоестрогенів зловживати м`ятним чаєм чоловікам не варто, оскільки це може понизити їх потенцію і погіршити репродуктивну функцію. Але в помірних кількостях м`ята, звичайно ж, нешкідлива для чоловічої статі.

kakprosto.ru