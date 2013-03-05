В Черкаській області працівники ГУ Держсанепідслужби незадоволені методами керівництва нового начальника управління

В Черкаській області назріває скандал в Головному управлінні Держсанепідслужби – переважна більшість працівників управління і співробітників структурних підрозділів в районах області незадоволені методами керівництва нового начальника управління Віри Чиж.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело, свою діяльність в новоствореному в 2013 році управлінні Держсанепідслужби В.Чиж розпочала з того, що змусила весь колектив управління та районних санепідстанцій отримувати зарплатню не в «Приватбанку», як було досі, а в іншій фінустанові. За словами фахівця управління, цей банк, на відміну від «Приватбанку», не має такої розвиненої мережі філій та банкоматів. Тож працівникам міських управлінь нині доводиться їхати за зарплатою в сусідній район за 20 км, бо в більшості міст Черкаської області немає банкомату чи відділення цього банку. Якщо ж отримувати зарплату в банкоматі іншого банку, працівнику доведеться віддати додатково більше 20 грн комісії за зняття грошей.

І хоча працівники не хотіли переходити на обслуговування до іншого банку, та адміністративним тиском В.Чиж вдалося насильно перевести практично всі районні санепідстанції та Головне управління на обслуговування до іншого банку. Крім того, В.Чиж, під час зміни обслуговуючого банку, порушила низку Законів України. Зокрема, вона передала в інший банк, без згоди працівників управлінь Держсанепідслужби, їхні дані, чим порушила Закон «Про захист персональних даних». Змушуючи закривати зарплатні картки в «Приватбанку», вона порушила Закон «Про оплату праці» та Конституцію України.

Враховуючи численні повідомлення працівників Головного управління Держсанепідслужби в Черкаській області щодо адмінтиску керівником В.Чиж щодо примусу отримання зарплати через іншу фінустанову, ПАТ КБ «Приватбанк» вже звернувся до органів прокуратури, Держфінінспекції та управління боротьби з економічною злочинністю з проханням провести перевірку дій Віри Чиж та численних фактів порушень.

Будучи головним державним санітарним лікарем Закарпатської області, В.Чиж була звільнена після висловлення недовіри Закарпатською облрадою за її «гарні» методи роботи і керівництва. І ці ж методи роботи вона практикує на новій посаді вже в Черкаській області. Приховування фактів від громадськості та замовчування стали для неї нормою роботи в Закарпатській і Черкаській областях. Скажімо, останнього разу вона приховала факт спалаху кишкової інфекції в лютому 2013 року в Смілянській школі-інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку. Тоді захворіло близько 20 дітей. Подібні ситуації траплялися і в Закарпатській області, де В.Чиж їх ретельно приховувала від громадськості і влади.

На думку фахівця обласного управління Держсанепідслужби, підбір кадрів на керівні посади Віра Чиж здійснювала не за професійними якостями, а за особистою відданістю їй. Крім того, до підлеглих працівників вона відноситься фактично як до кріпаків. Через це, більшість спеціалістів звільнилися, не витримавши хамського та зневажливого ставлення до них з боку керівника. І тепер, санітарно-епідеміологочна служба області, яка колись була одним із лідерів галузі в Україні, втрачає свої позиції і руйнується як потужна держустанова.

За інформацією фахівця Головного управління Держсанепідслужби в Черкаській області, який пропрацював в службі більше 20 років, через реорганізацію санепідслужби в області, яка проходила під керування В.Чиж, заручниками ситуації стали численні підприємства і організації області. Адже довгий час, близько 2 місяців, реформовані підрозділи СЕС не мали, ані фірмових бланків, ані печаток і штампів, ані банківських рахунків – всього, що потрібно для буденної роботи відомства. Їх отримання постійно відтерміновувалося через бездарне керівництво начальника Головного управління Держсанепідслужби в Черкаській області В.Чиж. Тож підприємства чи підприємці, які зверталися за дозволами, просто не могли їх отримати.

Нещодавня перевірка прокуратури Черкаської області додержання законодавства в Головному управлінні показала низький рівень організаційної роботи. Зокрема, прокурорська перевірка засвідчила, що в управлінні відсутній план роботи зі здійснення держконтролю на 2013 рік, не проводяться перевірки підконтрольних об’єктів, не вживаються заходи реагування. Також і не проводяться колегії чи наради з питань здійснення держконтролю. Управління немає інформаційної бази щодо переліку та діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, переробку або реалізацію харчових продуктів. З часу реформування, в управлінні не затверджено розподіл обов’язків між працівниками. За результатами перевірки прокуратурою зроблено висновок, що «…робота Головного управління Держсанепідслужби в Черкаській області в частині здійснення державного нагляду у сфері безпеки та якості харчових продуктів не в повній мірі відповідає вимогам закону. … і не забезпечують реалізації державної політики в галузі безпеки та якості харчових продуктів».