Знайдена причина лупи

Міжнародна група учених у рамках дослідження, що проводилося компанією Proctor and Gamble, розшифрувала генетичний код грибка Malassezia globosa, який призводить до появи лупи.

Згідно зі статистикою, на голові людини в середньому живе близько 10 мільйонів грибків Malassezia globosa, які викликають свербіння і лущення.

Прийнято вважати, що від лупи страждає половина населення планети, причому у чоловіків лупа виникає набагато частіше, ніж у жінок. Тому фахівці сподіваються, що детальне уявлення про геном грибка Malassezia globosa допоможе створити ефективніші методи позбавлення від лупи.

Фахівці відзначають, що дріжджовидний грибок харчується так званим секретом сальних залоз. Така секреція потрібна для захисту волосся і шкіри голови — вона оберігає їх від пересихання і пошкоджень. А оскільки грибок не може сам виробляти жирні кислоти, то він залежить від шкірного себума.

Учені під час дослідження виростили десять літрів грибка і заморозили його в рідкому азоті. Потім вони витягнули ДНК і розбили її на найдрібніші складові. Виявилось, що геном Malassezia globosa в 300 разів менший від людського і складається всього з 4285 генів.

Також було встановлено, що грибок виробляє ліпазу — фермент, який викликає появу лупи. Спочатку грибки використовують ліпазу для того, щоб подолати шар секрету сальних залоз, а потім проникають у верхній шар шкіри і призводять до прискорення природного процесу оновлення клітин шкіри голови, а, отже — і до лупи.

Учені сподіваються, що розкриття геному грибка Malassezia globosa допоможе створити засіб, який на 100% позбавлятиме від неприємного свербіння і лупи.

medinfo