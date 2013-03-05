Азаров вважає за необхідне врегулювати процедуру транспортування імпортних ліків

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне врегулювати процедуру транспортування ліків, що імпортуються в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомив у ході наради з основними вітчизняними дистриб`юторами ліків.

“Виникає, природно, питання, чи (посередники - УНІАН) не вони сприяють завищенню ціни на ринку? Хто поставляє, приміром, нам препарати з Білорусі через Нову Зеландію? Адже абсолютно очевидно, що цей препарат не долає шлях кораблем до Нової Зеландії, а потім повертається в Україну. Ясно, що вони йдуть прямим ходом”, - сказав М.Азаров. Він зазначив, що лише за паперами контейнери з ліками долають такий складний шлях, що в результаті призводить до завищення ціни у декілька разів.

За словами прем`єр-міністра, уряд зацікавлений у наведенні порядку в цій сфері. У зв`язку з цим М.Азаров зазначив, що уряд має намір законодавчо прибрати трансферне ціноутворення, яке виводить із країни мільярди доларів.