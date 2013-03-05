Завтра вночі на сході України очікується до 12° морозу

Завтра в Україні опади не очікуються, на дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних областях до 12° морозу, на крайньому заході країни, півдні Одещини та Криму від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у західних областях 8-13°.

У Києві та області у середу - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 4-6° тепла.