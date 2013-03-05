Кабмін має намір ввести ПДВ на імпортні ліки

Кабінет міністрів має намір ввести ПДВ на імпортні ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров у ході наради з основними вітчизняними дистрибуторами лікарських препаратів.

“Давайте разом подумаємо про введення такого облікового ПДВ. Не фіскального, а облікового. Подумаємо, скільки він має бути”, - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що ПДВ на ліки існує практично в усіх країнах Європи, і Україна є тут виключенням. “Це виключення дозволяє займатися різними маніпуляціями, фальсифікаціями тощо”, - зазначив М.Азаров.

Прем`єр додав, що це буде непопулярне рішення, оскільки викличе побоювання, що ціни на ліки підвищаться. “Практично всі скажуть, що завтра введуть податок, і ліки піднімуться в ціні. Ми повинні чітко сказати, що ПДВ буде введений при такому механізмі, що ніякого підвищення вартості ліків не буде”, - підкреслив М.Азаров, і попросив дистрибуторів підготувати свої пропозиції з цього питання.