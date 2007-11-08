Red Bull+горілка - небезпечно для життя

Вживання алкоголю з енергетичними напоями, що містять кофеїн, дуже небезпечне. Такі результати спеціального дослідження, проведеного британськими і американськими ученими.

Дослідники проінтерв`ювали 4271 студента університетів США, чверть яких вживала коктейль з горілки і енергетичного напою протягом місяця. З`ясувалося, той, хто вживав такий коктейль удвічі схильніший до травм, одержаних у стані алкогольного сп`яніння.

Крім того, любителі горілки з Red Bull у п`яному стані набагато частіше стають жертвами сексуального насильства або самі його здійснюють. Засновник центру лікування від наркоманії Life Works Дон Серратт порівнює ефект від змішування горілки і енергетика з ефектом від змішування кокаїну і героїну.

Стимулюючий енергетичний напій і розслабляючий алкоголь, на його думку, складають "вельми небезпечний коктейль". Дослідження також показало, що любителі коктейлів Red Bull з горілкою вживають на 36 відсотків більше алкоголю за раз. Це, у свою чергу, пояснюється тим, що під дією стимулятора людина не контролює скільки вона випила.

Lenta.ru