Секрет харчування китайців

Китайські дієтологи пропонують свою систему вирішення проблеми надмірної маси тіла. Перш за все, рекомендується строго дотримуватися режиму вжмвання їжі.

Споживання їжі в один і той же час сприяє виробленню умовного рефлексу із забезпечення травлення необхідною порцією шлункового і кишкового соків. Китайські учені з`ясували, що оптимальним часом для засвоєння поживних речовин є полудень, їсти рекомендують не менше трьох разів на день.

Особливої уваги заслуговує тривалість трапези. Імпульси до центру насичення, розташованого в головному мозку, поступають через 20 хвилин після початку вживання їжі.

Отже, швидке поглинання їжі сприяє надходженню в шлунок значної кількості харчів, впливаючи на масу тіла людини. Не варто забувати про необхідність ретельно пережовувати страви, це значно покращує процес її перетравлювання і засвоєння максимальної кількості поживних речовин. Китайські медики рекомендують надавати перевагу рослинним жирам, знижуючи вживання тваринних жирів до 20 грамів на добу.

Велике значення в дієтичних уподобаннях китайців має рис. І не дарма. Цей злак містить велику кількість складних вуглеводних сполук, необхідних для нормалізації роботи м`язової тканини. Вживання жирної їжі добре сполучається з рисом, добре розщеплює жири, що знижує ризик збільшення маси тіла і розвитку целюліту.

Білки рису є джерелом амінокислот, а вітаміни групи В необхідні для ефективної роботи нервової тканини. Калій, що міститься в рисових зернах, сприяє виведенню з організму зайвої рідини, будучи профілактикою набряків і підвищення тиску.

М`ясо досить рідко зустрічається в традиційному меню китайців. Переважають нежирні сорти, які рекомендується вживати з овочами і рисом. Десерт переважно складається зі свіжих фруктів, що насичують організм необхідними вітамінами і клітковиною.

На перший погляд, в цій дієті немає нічого особливого, але статистика свідчить, що серед китайців украй рідко зустрічаються люди, хворі на ожиріння.

Doktor.ru