ООН розпочинає в Україні кампанію за здоровий спосіб життя

Представництво ООН в Україні оголошує про початок національної інформаційної кампанії на зовнішніх носіях, яка спрямована на популяризацію здорового способу життя серед населення України.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні.

Інформаційна кампанія проходитиме по всій території України протягом 2013 року. Впродовж цього періоду заплановано розкрити п’ять тем, пов`язаних зі здоров`ям, а саме: здорова планета і навколишнє середовище, корисність споживання фруктів і овочів, вакцинація, репродуктивне здоров`я, здорове старіння. Також до інформаційної кампанії буде включена тема раннього тестування на ВІЛ.

Усі іміджі кампанії розроблено в одному стилі у форматах білборду та сіті-лайту. Кожне із зображень містить слоган – «У твоєму житті є люди, заради яких варто жити» - автори кампанії звертаються до чуттєвої сторони кожного, закликають бути небайдужими, в позитивному тоні підкреслюють необхідність дбати про власне здоров`я та здоров’я рідних та близьких людей.

Коментуючи обрані для кампанії теми, виконуюча обов`язки Координатора системи ООН в Україні, глава Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє Мокуо сказала: «ЮНІСЕФ занепокоєний тим, що тільки половина дітей в Україні пройшли повну вакцинацію. Це є основним ризиком для дітей в Україні, що може призвести до смерті від інфекційних захворювань. Ми закликаємо всіх українських батьків усвідомити цей ризик і зробити цей вибір, адже імунізація є найбезпечнішим способом захисту ваших дітей».

Керівник Представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Доріт Ніцан зауважив, що «шлях до здоров`я вимагає від нас певних зусиль або змін: фрукти та овочі є важливою складовою здорового харчування. Якщо вживати щодня у достатній кількості принаймні 500 грам різних фруктів і овочів, за винятком картоплі, ми могли б запобігти виникненню однієї третини серцевих захворювань та 10% деяких видів раку. Завдяки здоровому способу життя, а також здоровому навколишньому середовищу і доступу до якісних медичних послуг, ми можемо жити довше - додати років до нашого життя і життя до наших років».

Відповідно до Рамкової програми партнерства уряду України – ООН на 2012-2016 роки, якою визначено пріоритетні напрямки співробітництва, одне із найважливіших місць відведено охороні здоров‘я. Програмою визначено напрямки співробітництва з питань ВІЛ/СНІДу, покращення репродуктивного здоров‘я, підтримки імунізації тощо. Пріоритети у галузі здоров’я також визначено у програмі «Цілі Розвитку Тисячоліття», яку Україна зобов’язалася виконати до 2015 року.