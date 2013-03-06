Держлікслужба вже видала 129 ліцензій на імпорт ліків

Державна служба України з лікарських засобів, яка постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого "Про внесення зміни до пункту 5 переліку органів ліцензування" визначена органом ліцензування господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, станом 5 березня прийняла 132 заяви на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів від суб`єктів господарювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, за результатами розгляду заяв та документів, що додані до них, Держлікслужбою прийнято рішення про видачу ліцензій 129 суб`єктам господарювання на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, а також засвідчених Держлікслужбою України копій зазначеної ліцензії для відокремлених підрозділів ліцензіата.

Як нагадали у прес-службі МОЗ, Держлікслужба України 1 березня 2013 року розпочала видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів за спрощеною процедурою.