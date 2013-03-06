Держава зробить усе можливе для зниження цін на ліки

Введення ПДВ із ставкою 1-2% не може призвести до збільшення вартості лікарських препаратів, враховуючи достатньо жорстку конкурентну боротьбу між іноземними компаніями-виробниками. Як повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів, проте перед введенням будь-якої ставки ПДВ необхідно запропонувати та впровадити інструменти референтного ціноутворення не тільки на ліки для гіпертоніків, але також і на інші соціально необхідні рецептурні препарати, аби зафіксувати ціну іноземних ліків при постачанні їх в Україну.

Необхідно це зробити для того, говориться в повідомленні прес-служби, щоб держава та громадяни були впевнені: ціна ліків, що постачаються в Україну, однозначно не більше ціни саме цих ліків у східноєвропейських країнах, наприклад, в Польщі, Словаччині, Угорщині, Болгарії тощо.

Враховуючи витрати іноземних компаній-виробників на рекламу та інші інструменти для просування своїх ліків в Україні, у разі зменшення маркетингових витрат ці компанії-виробники вже сьогодні можуть знизити ціни на лікарські засоби, запевнюють у Державній службі України з лікарських засобів.