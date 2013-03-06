Азаров доручив суттєво збільшити допомогу дітям-сирітам

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству соціальної політики упродовж місяця підготувати і внести на розгляд уряду пропозиції щодо суттєвого збільшення допомоги для дітей-сиріт та малозабезпечених сімей до кінця 2013 року і на 2014 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

"Міністерству соціальної політики протягом місяця підготувати і внести на розгляд уряду пропозиції щодо суттєвого збільшення допомоги для дітей-сиріт та малозабезпечених сімей до кінця 2013 року і на 2014 рік. Ретельно прорахуйте всі фінансові можливості і потрібні ресурси. Нам треба буде їх врахувати у змінах до державного бюджету за підсумками першого кварталу.", - сказав М.Азаров.