Уряд опікується станом спортзалів у школах

Прем`єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, новоствореному Міністерству молоді і спорту разом з Міністерством освіти та науки та регіональними адміністраціями упродовж місяця здійснити інвентаризацію навчальних закладів, де немає спортивних споруд і скласти програму будівництва або реконструкції і відновлення та визначити ресурси на її виконання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив під час засідання Кабінету міністрів.

"Президент України поставив завдання повернути спортивні майданчики, спортзали у кожен навчальний заклад. Я переконаний, що це завдання можна виконати протягом поточного року. Якщо ретельно підготувати його виконання і сконцентрувати ресурси", - сказав М.Азаров.

Як зазначив глава уряду, ця програма буде розглянута на засіданні КМУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент України Віктор Янукович розкритикував роботу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, яка призвела до занепаду дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ).

Президент зазначив, що практично по всіх регіонах чув нарікання з приводу того, що знищуються ці спортивні заклади.

"Не для цього ми це робили… Де Дмитро Володимирович?... щоб ви знищували це. Не для цього! Розумієте? Тому зараз з Сафіулліним зробіть цю справу, виправте свою помилку", - сказав В.Янукович, звертаючись до міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника. На що міністр, підвівшись, сказав, що все зрозумів.

Глава держави закликав також місцеву владу навести лад із дитячою спортивною інфраструктурою, більшість якої перебуває в занедбаному стані. Тільки у школах і дитсадках потрібно модернізувати 28 тис. спортивних майданчиків, зазначив В.Янукович.

"Хто з нас в дитинстві, скажіть, не грав на цих майданчиках? Куди вони зараз поділися… ці майданчики? Що - дітей не стало? Чи не такі діти? Негайно відновити", - наказав Президент губернаторам.